В Киеве назвали самое «болезненное» положение томоса об автокефалии

Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал самое «болезненное» положение томоса об автокефалии «новой церкви» Украины.

По словам проректора Киевской духовной академии, «наиболее болезненным положением томоса может стать требование, чтобы ПЦУ отказалась от создания своих структур за пределами Украины».

В своей статье для издания «Левый берег» Бурега отметил, что ни в одном из томосов, которые издавались ранее, подобных требований не было, при этом в томосе для «новой церкви» Украины четко указано, что ее юрисдикция ограничена территорией страны.

Таким образом, глава «новой украинской церкви» Епифаний Думенко «не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства», а все имеющиеся церковные структуры, которые существуют за пределами Украины, теперь перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата, отмечает Бурега.

В воскресенье, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.