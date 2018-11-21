Каноническая УПЦ отказалась проводить службы с «новой церковью»

Каноническая Украинская православная церковь не намерена проводить службы вместе с «новой церковью», заявил архиепископ УПЦ Климент (Вечеря).

«Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что как православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности», – сказал Климент, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что площадка для диалога между канонической Украинской православной церковью и «новой церковью» пока отсутствует.

Тем временем председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко).

В воскресенье утром константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры митрополиту Епифанию томос об автокефалии.