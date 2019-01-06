Главу «новой церкви» Украины не поздравил ни один предстоятель

Православные церкви не признали итоги собора в Киеве, где был избран руководитель «новой украинской церкви» Епифаний (Думенко), сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда напомнил, что против действий Константинополя и в поддержку канонической Украинской православной церкви высказались, в частности, Сербская и Польская православная церкви. «Многие говорят: а вот почему другие (Церкви) не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если бы была поддержка, высказались бы», – заявил Легойда, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Он также напомнил, что предстоятеля так называемой украинской «новой церкви» Епифания «никто не поздравил из глав поместных церквей», в то время как «церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает». Легойда напомнил, что когда в свое время митрополита Киевского Онуфрия выбрали главой Украинской православной церкви, то «его на следующий день все поздравили». «Очень показательно», – заключил глава синодального отдела.

Ранее стало известно, что Грузинская церковь отложила запланированное на январь объявление о признании украинской автокефалии.

В воскресенье утром константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры митрополиту Епифанию томос об автокефалии, который подписал в субботу.