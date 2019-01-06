Грузинская церковь отложила объявление о признании украинской автокефалии

Официальная позиция Грузинской православной церкви по украинской автокефалии будет сформирована весной 2019 года на Синоде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова руководителя пресс-центра ГПЦ отца Андриа (Джагмаидзе).

«Подождем синоидального решения. Синод соберется весной», – сказал он телекомпании «Рустави-2».

В то же время в Тбилиси не исключают, что патриарх Илия Второй сделает заявление в связи со сложившейся ситуацией во время традиционных воскресных литургий.

Между тем, в декабре сообщалось, что Грузинская церковь признает украинскую автокефалию и официально оформит признание в январе. В РПЦ, впрочем, надеются, что Илия Второй на такой шаг не пойдет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем грозит Грузии признание украинской автокефалии.

В субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». В РПЦ прокомментировали действия Константинополя.