Следователи сделали первые выводы после осмотра завалов в Магнитогорске

Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России завершили осмотр завалов на месте трагедии в Магнитогорске.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек. Мэрия города позднее опубликовала полный список погибших.