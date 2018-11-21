Мэрия Магнитогорска опубликовала имена погибших при обрушении дома

Администрация Магнитогорска обнародовала список имен погибших при обрушении подъезда в жилом доме.

«В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция по разбору завалов на месте разрушенного подъезда в доме № 164 по проспекту Карла Маркса. В трагедии, случившейся 31 декабря, погибло 39 человек», – говорится в сообщении администрации.

Весь список погибших доступен на сайте мэрии.

Отмечается, что в списке есть имена шести несовершеннолетних детей.

Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина сообщила, что 47 членов семей погибших и пострадавших в трагедии получили выплаты, передает ТАСС.

«34 человека получили выплаты на конец прошлого дня, до 12 часов – еще 13 человек» – сказала Никитина.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ранее утвердил размеры материальной помощи от регионального правительства для семей погибших и пострадавших.

1 млн рублей полагается членам семей погибших, 400 тыс. рублей – гражданам, получившим тяжкий или средний ущерб здоровью, и 200 тыс. рублей – получившим легкий ущерб здоровью.

Потерявшим имущество также будет оказана материальная помощь в размере от 50 до 500 тыс. рублей.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. В результате трагедии погибли 39 человек.