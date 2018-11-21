Названа стоимость выборов на Украине

Из госбюджета Украины на выборы президента страны потратят свыше 2,354 млрд гривен (более 84 млн долларов), сообщают информационные агентства.

На заседании ЦИК Украины были утверждены бюджетные программы, согласно которым из указанной суммы 266 млн гривен (около 9,5 млн долларов) выделяется на работу ЦИКа, остальные средства – на работу региональных избиркомов.

1,949 млрд гривен (более 70 млн долларов) решено потратить на выборы в Верховную раду, которые пройдут осенью, передает УНИАН.

На функционирование государственного реестра избирателей выделяется 223,539 млн гривен (более 8 млн долларов).