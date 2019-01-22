Появились сведения о состоянии спасенных с горящих танкеров в Черном море

Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко рассказал о состоянии моряков, спасенных с горящих в Черном море танкеров «Маэстро» и «Канди».

Олефиренко рассказал, что все 12 моряков, пострадавшие при пожаре на танкерах в Черном море, были госпитализированы в Керченскую горбольницу №1, передает ТАСС.

«Все пострадавшие – средней степени тяжести», – уточнил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф.

По словам и. о. заведующего станцией скорой медицинской помощи Керчи Владимира Сидельникова, пострадавшим морякам не потребуется длительного лечения, если не возникнет осложнений переохлаждения – бронхиты и пневмонии.

По его данным, в ходе предварительного обследования у двух поступивших моряков было выявлено повышенное давление, у нескольких – вызванное переохлаждением заболевание горла, еще двое поступили с небольшими ожогами.

Напомним, в понедельник вечером в районе Керченского пролива загорелись танкеры «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое. Всего на танкерах был 31 человек, все они граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 моряков, еще 14 были обнаружены погибшими. Утром 22 января спасатели сообщили, что надежды найти оставшихся членов экипажа живыми больше нет.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможных причинах произошедшего.