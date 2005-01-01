Названа причина пожара в Керченском проливе

Пожар на двух судах в Керченском проливе мог произойти из-за нарушения при передаче топлива с одного на другое судно, заявил источник в службах морского поиска и спасения.

«Предварительно взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно. Основная версия – нарушение техники безопасности», – передает его слова «Интерфакс».

Между тем, по данным источника в экстренных службах, гражданские суда под флагом Танзании, на которых в Керченском проливе произошел пожар, находились на нелегальной якорной стоянке, передает ТАСС.

Согласно последним данным, при пожаре погибли десять человек, еще 14 спасены.

Загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые шли под флагом Танзании. Они находились на якорной стоянке в нейтральных водах в 15 морских милях от мыса Такиль.