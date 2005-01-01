Число жертв ЧП в Керченском проливе возросло до десяти

В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли десять человек, еще 14 спасены, сообщили в Росморречфлоте.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на двух судах, шедших под флагом Танзании, находился 31 член экипажа. Пожар начался после взрыва на одном из судов.