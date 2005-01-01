В Керченском проливе загорелись два судна

Два судна горят в Керченском проливе у российского берега, люди, спасаясь от пламени, выпрыгивают за борт, где их пытаются выловить спасатели, сообщают СМИ.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал, оба судна ходят под флагом Танзании, передает телеграм-канал LIFE SHOT.

Телеграм-канал «Майор и Генерал» сообщил, что горят гражданские суда. По его данным, одним из судов является танкер-газовоз, рядом находятся «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1», на место выдвинулся «Спасатель Демидов».

«Есть пожар на одном или двух судов, уточняем. Флаг Танзании. Одно из судов - газовоз. Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт. На место направлен морской буксир. На судах 17 и 14 человек», – подтвердили данные о возгорании в пресс-службе Росморречфлота ТАСС.

Также там добавили, что, по предварительным сведениям, на одном из судов произошел взрыв, после чего пламя перекинулось на соседнее судно. По тем же данным, к месту происшествия подходит спасательный буксир.