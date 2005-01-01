В результате ЧП в Керченском проливе погибли два моряка

Спасатели нашли тела двух погибших моряков у горящих судов в Керченском проливе, еще троих моряков удалось спасти, сообщили в пресс-службе «Росморречфлота».

«Идет спасательная операция. На борт подняты три живых моряка и еще тело одного», – сообщили в пресс-службе. Спасательная операция продолжается, передает РИА «Новости».

По тем же данным, в проливе горят суда под названиями «Канди» и «Маэстро».

В результате пожара на одном из судов погибли двое моряков, передает ТАСС со ссылкой на «Росморречфлот».

Ранее сообщалось, что пожар мог произойти из-за взрыва на одном из судов, оба судна ходят под флагом Танзании.