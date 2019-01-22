Опубликована видеозапись с горящими танкерами в Черном море

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором запечатлены горящие в Черном море танкеры «Маэстро» и «Канди».

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.

На кадрах записи видно, что пламя почти погасло, а возгорание пытаются погасить струей воды со спасательного судна.

Напомним, пожар произошел на судах «Канди» и «Маэстро», которые шли под флагом Танзании. Они находились на якорной стоянке в нейтральных водах в 15 морских милях от мыса Такиль.

По последним данным, при пожаре погибли десять человек, еще 14 спасены.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за пожаром на танкерах в Черном море.