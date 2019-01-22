Горящие в Черном море суда ходили под «черным» флагом

Флаг Танзании, под которым ходили суда, загоревшиеся в Керченском проливе, является одним из самых «черных» флагов мирового судоходства, заявила инспектор Международной организации транспортных рабочих (ITF) Ольга Ананьина.

«Оба судна неоднократно, раз пять-шесть, меняли компании и флаги, пока не стали ходить под одним из самых «черных», согласно общепринятой классификации, флагов в мировом судоходстве – флагом Танзании», – цитирует РИА «Новости» Ананьину.

По ее словам, если судно имеет такой «дешевый флаг», значит, судовладелец не заботится об условиях работы экипажа.

«Регистраторы у «Маэстро» и «Канди», который по всем базам до сих пор числится как «Венис», разные, но, по сути, это просто почтовые ящики, владелец, скорее всего, один, и по нашим источникам, это Millennium Denizcilik Gemi», – сказала она.

Она отметила, что пока не удалось найти информации о том, были ли суда и груз застрахованы. Ананьина добавила, что судовладелец должен был связаться со спасателями хотя потому, что координация движений при наличии страховки обеспечит компенсацию поисковой и спасоперации.



Главный редактор «Морского бюллетеня», эксперт по морскому праву Михаил Войтенко говорил, что компании, на которые зарегистрированы суда, офшорные и разные, но обе расположены в Ангилье.

По его словам, оба судна гасили свои АИС (автоматическая идентификационная система в судоходстве), что дает основание предположить, что они работали в «серой зоне».

Ранее во вторник в Росморречфлоте сообщали, что на горящих судах зафиксирован опасный крен.

СК России возбудил дело о пожаре на иностранных кораблях в Керченском проливе, так как спасением занимались российские суда. Возгорание судов произошло за пределами территориальных вод России.

Напомним, вечером в понедельник в Черном загорелись суда «Канди» и «Маэстро», находившиеся под флагом Танзании на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. На кораблях был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших.