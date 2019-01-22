Росморречфлот прояснил ситуацию с территорией ЧП в Черном море

Возгорание судов в Черном море произошло за пределами территориальных вод России, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве указали, что инцидент произошел «за пределами территориальных вод – 15 миль южнее мыса Такиль Керченского берега», то есть в нейтральных или международных водах, передает РИА «Новости».

«Если быть точным, это за пределами территориальных вод в экономической зоне России, но это открытые воды для международного судоходства», – добавили в Росморречфлоте.

Сообщается также, что горение двух судов продолжается, оба судна находятся на плаву.

Источник в экстренных службах Крыма сообщил, что среди погибших моряков есть два гражданина Индии, передает ТАСС.

Напомним, вечером в понедельник в Черном загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль.

Причиной пожара назвали нарушение при передаче топлива с одного на другое судно.

Всего на судах был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших. Утром во вторник спасатели сообщили, что надежды найти оставшихся членов экипажа живыми больше нет.

Эксперт в области морской тематики Михаил Войтенко в комментарии газете ВЗГЛЯД связал данное ЧП с перевозкой газа в Сирию.