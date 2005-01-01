Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков загоревшихся судов в Керченском проливе

Отсутствует надежда найти живыми моряков, пропавших в ходе пожара на двух судах в Керченском проливе, сообщили в Росморречфлоте.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Росморречфлота.

Он отметил, что горение продолжается.

Напомним, в результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 11 человек, еще 12 спасены.

В районе Керченского пролива загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара могло стать нарушение при передаче топлива с одного на другое судно.