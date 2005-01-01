Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков загоревшихся судов в Керченском проливе

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22 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации

В Израиле считают весьма эффективной атаку Дамаска и других районов СирииФото: YOUSSEF BADAWI/EPA/ТАСС
Армия Израиля опубликовала видео, запечатлевшее уничтожение комплекса «Панцирь С-1», одного из тех, что Россия поставила Сирии. Израиль заверяет – целью успешной воздушной атаки стали иранские, а не российские объекты. Но почему же «Панцирь» оказался беззащитен против атаки ВВС Израиля? Чего не хватает сирийцам для создания эффективной системы ПВО? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Репродуктивное безумие в Пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглавы администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...
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Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку

Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
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        • Нет

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков загоревшихся судов в Керченском проливе
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          Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков загоревшихся судов в Керченском проливе

             22 января 2019, 08:19
          Фото: euronews/youtube.com
          Текст: Анна Инсарова

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          Отсутствует надежда найти живыми моряков, пропавших в ходе пожара на двух судах в Керченском проливе, сообщили в Росморречфлоте.

          «По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Росморречфлота.

          Он отметил, что горение продолжается.

          Напомним, в результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 11 человек, еще 12 спасены.

          В районе Керченского пролива загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара могло стать нарушение при передаче топлива с одного на другое судно.


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