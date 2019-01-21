Увеличилось число погибших при пожаре в Керченском проливе

В результате пожара на двух судах в Керченском проливе погибли 11 человек, еще 12 спасены, заявили в Росморречфлоте.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о гибели 10 человек.

В районе Керченского пролива загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара могло стать нарушение при передаче топлива с одного на другое судно.