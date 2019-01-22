Горящие в Черном море суда опасно накренились

На судах, горящих в Черном море, зафиксирован опасный крен, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

По состоянию на 12:00 мск на обоих судах наблюдается опасный крен; так, «на судне «Канди» он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным», а «на судне «Маэстро» – 35 градусов на левый борт, но постоянно растет», передает «Интерфакс».

Отмечается, что пожар на борту терпящих бедствие судов продолжается, потушить его не удается; есть угроза затопления, так как «если крен есть, то очевидно поступление воды внутрь корпуса».

По словам представителя Росморречфлота, спасатели предприняли две попытки провести работы по охлаждению корпуса судов, но из-за продолжения горения и сохранения угрозы взрывов они были прекращены, передает РИА «Новости».

В свою очередь в Новороссийском морском спасательно-координационном центре заявили, что корабли накренились, однако угрозы их затопления пока нет, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что СК России возбудил дело о пожаре на иностранных кораблях в Керченском проливе, так как спасением занимались российские суда.

Напомним, вечером в понедельник в Черном загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль.

На кораблях был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших.