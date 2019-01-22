СК объяснил возбуждение дела по пожару в Черном море

СК России возбудил дело о пожаре на иностранных кораблях в Керченском проливе, так как спасением занимались российские суда.

«В связи с возникновением 21 января пожара на судах «Канди» и «Маэстро», которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив, российскими властями было принято решение об оказании помощи силами спасательными теплоходов «Меркурий» и «Демидов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели в ходе операции подняли на борт российских судов выживших моряков и тела погибших. «В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – уточняет СК.

Также ведомство пояснило, что консульские должностные лица Турции и Индии проинформированы о ходе спасательной операции и работе следователей.

Вечером в понедельник в Черном загорелись суда «Канди» и «Маэстро», которые под флагом Танзании находились на якорной стоянке в нейтральных водах недалеко от мыса Такиль. На судах был 31 человек, спасены 12 моряков, обнаружены 14 погибших.