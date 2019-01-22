Кофе в московском метро решили не запрещать

Департамент транспорта Москвы решил не запрещать пассажирам столичного метрополитена ездить в вагонах с кофе.

При этом распитие спиртных напитков в метро по-прежнему останется под запретом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Никто никогда в правительстве Москвы не запрещал пассажирам пить кофе в метро. Пейте с удовольствием и чай, и кофе, кроме алкогольных напитков. Это запрещено и будет запрещено так же. Хотите – пейте кофе на здоровье, только, конечно, если это не доставляет неудобств пассажирам», – сказал Ликсутов.

Напомним, в Мосгордуме предлагали к обсуждению вопрос об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе и другими напитками. Однако в ответ в департаменте транспорта столицы заявили, что проезд в метро с кофе в стакане с крышкой не вызывает проблем. По их словам, отношение к напитку с крышкой у руководителей крупнейших метрополитенов мира положительное.