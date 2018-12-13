Московские власти отреагировали на предложение увеличить штраф за кофе в метро

Проезд в метро с кофе в стакане с крышкой не вызывает проблем, заявили в департаменте транспорта Москвы в ответ на инициативу Мосгордумы увеличить штрафы за проезд с напитком в подземке.

«Кофе в стакане с крышкой в МосМетро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире, их отношение к этому положительное. Никаких серьезных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет», – сообщил департамент в Twitter.

Инициативу также прокомментировал замглавы фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он назвал идею законодательным зудом.

«Мосгордума вместо того, чтобы заниматься вопросом пробок и тем коллапсом, который несколько дней уже происходит, вместо того, чтобы заниматься вопросами необоснованного повышения за парковку, занимается тем, что они предлагают увеличить штраф за нахождение в метро и обсуждают запрет на употребление кофе в специальных стаканчиках», – цитирует Нилова РИА «Новости».

Он заметил, что во многих странах человек может купить кофе по пути на работу или учебу.

Он задался вопросом, кого могли облить в метро, что это привело к таким законодательным инициативам?» - добавил парламентарий.

В среду член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов сообщал, что депутаты могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе и другими напитками.