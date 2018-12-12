В Москве хотят увеличить штраф за кофе в метро

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе и другими напитками, заявил член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов.

«Я думаю, на заседании комиссии по безопасности сделаю официальное рассмотрение вопроса об увеличении штрафа за проезд с открытыми напитками и вынесем этот вопрос на рассмотрение Думы. Сумму штрафа надо обсудить. Сейчас понятно, что он минимальный, и никто на это внимание не обращает», – сказал Герасимов АГН «Москва».

Он заметил, что сейчас модно брать кофе из кафе с собой. «По большей части, крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении, поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется», – отметил депутат.

Герасимов сказал, что необходимо создавать и поддерживать комфортную среду для москвичей.

На текущий момент штраф за проезд в метро с открытыми напитками, которые могут испачкать пассажиров и вагоны равняется 100 рублям, отмечает агентство.

В ноябре в Мосгордуме предложили ввести штраф за вовлечение детей в курение вейпов.