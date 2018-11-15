В Москве предложили ввести штраф за вовлечение детей в курение вейпов

В Мосгордуму внесли законопроект о введении штрафов за привлечение несовершеннолетних к курению электронных сигарет, вейпов и кальянов.

«Проектом закона предполагается внести изменения в КоАП города Москвы, предусмотрев административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака», – цитирует ТАСС проект закона.

Размер штрафа может составить от 1,5 до 3 тыс. рублей для граждан, 2,5 – 5 тыс. рублей для должностных лиц.

Отдельно предложено установить штраф в 4 – 5 тыс. рублей для те же действия, совершенные родителями или законными представителями, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних.

В пояснительной записке говорится, что речь идет об электронных системах доставки никотина и продуктов, не являющихся никотином, кальянов, в том числе электронных, а также устройств для нагревания табака и иных устройств, имитирующих курение табака.

Между тем Роспотребнадзор опубликовал данные о надзоре за соблюдением антитабачного законодательства.

Так, за девять месяцев 2018 года к административной ответственности привлечено почти 7,6 тыс. человек. Это граждане (около 2,2 тыс. человек), продавцы табачной продукции (2,1 тыс.), юридические лица (2,2 тыс.) и индивидуальные предприниматели (более 1 тыс.).

Общая сумма штрафов составила более 110 млн рублей.

Всего за пять лет действия антитабачных норм к ответственности привлечены около 70 тыс. правонарушителей, включая 10,2 тыс. юридических лиц.

В мае депутаты Московской областной думы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости для электронных сигарет.

Ранее ученые из школы медицины Нью-Йоркского университета в ходе исследований пришли к выводу, что вдыхаемый при курении вейпов пар наносит вред ДНК.