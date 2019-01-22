Саакашвили нашел способ избавить Украину от Порошенко

Разыскиваемый на родине по нескольким статьям УК Грузии экс-президент Михаил Саакашвили заявил о поддержке на президентских выборах в этом году на Украине лидеры «Батькивщины» Юлии Тимошенко, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В видеообращении он призвал «избавиться от (президента Украины Петра) Порошенко и его банды», чтобы Украина стала процветающей страной, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

Саакашвили заявил, что «счастлив» иметь в друзьях Тимошенко.

Примечательно, что долгое время отношения между Грузией и Украиной были прохладными из-за того, что Порошенко принял в своей стране экс-президента Грузии и дал ему официальные должности – своего советника, а затем Одесского губернатора.

В 2010 году, когда Саакашвили был у власти в Грузии, он отправил в поддержку Тимошенко против другого кандидата в президенты под видом наблюдателей на выборах несколько сот боевиков.