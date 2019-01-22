Пропавший самолет с футболистом Сала запрашивал посадку

Пропавший над Ла-Маншем самолет, где находился футболист клуба английской премьер-лиги «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, запрашивал разрешение на посадку, сообщает полиция острова Гернси.

«Самолет находился на высоте 5 тыс. футов (около 1,5 тыс. метров). При пролете над островом Гернси экипаж попросил разрешение снижаться. Диспетчер потерял связь с самолетом, когда он летел на высоте 2,3 тыс. футов», – пояснили в полиции, сообщает Mirror, передает РИА «Новости».

На борту пропавшего легкого самолета Piper Malibu было два человека, он пропал с радаров в районе Нормандских островов, в самолете был пилот и 28-летний форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала.

В самом ФК «Кардифф Сити» ожидают подтверждения информации о том, что в самолете был их игрок.

«Мы очень обеспокоены последними новостями о том, что с легким самолетом была потеряна связь над Ла-Маншем прошлой ночью. Мы ожидаем подтверждения, прежде чем мы сможем что-либо сказать. Мы очень обеспокоены безопасностью Эмилиано Салы», – заявил футбольный клуб.

Позже власти Франции подтвердили, что на борту самолета находился Сала, об этом сообщило Agence France-Presse.

Спасатели и поисковая служба не смогли обнаружить следов пропавшего борта.

Поисковая операция была начата вечером 21 января, но из-за сильного ветра и ухудшения видимости была прекращена в два часа ночи, утром 22 января операция продолжилась, сообщили в полиции.