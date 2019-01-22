В Кремле оценили идею изменения Конституции

В Кремле считают преждевременными разговоры о какой-то своей позиции по идеям изменений российской Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это новая инициатива. Потом, она пока не конкретизирована, поэтому здесь пока преждевременно говорить о какой-то позиции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Конституции России отсутствует должный баланс ветвей власти. Также, отвечая на вопрос о необходимости проанализировать нормы Конституции, он заявил, что в законодательстве следует полнее раскрыть определение «социальное государство».

В прошлом году Володин предложил проанализировать эффективность работы норм основного закона, которому в этом году исполнилось 25 лет, с участием судей Конституционного суда, ученых и экспертов. После этого в Кремле прокомментировали предложение оценить Конституцию на соответствие реалиям.