ДНР заявила о подрыве украинских диверсантов на минном поле

На минном поле близ населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики подорвались на мине украинские диверсанты, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка. Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что 20 января на минное поле выехали на автомобиле четверо военнослужащих разведывательного батальона ВСУ и погибли в результате подрыва одной из мин.

Это третья за 2019 год попытка вылазки ДРГ ВСУ в этом районе, все три были неудачными.

При этом Киев, по данным ДНР, наращивает силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе.

«Украинское командование продолжает наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне операции оккупационных сил. По имеющейся у нас информации, Генеральным штабом противника принято решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты», – сказал Безсонов.

По его словам, вооружение уже поступает в зону конфликта. Например, в населенный пункт Новгородское недалеко от Дзержинска прибыли танки.

«На территории новгородского машиностроительного завода находится около 30 единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады (ВСУ)», – сказал он.

По словам Безсонова, боевая техника находится менее чем в 5 километрах от линии соприкосновения, что является нарушением минских договоренностей.

Накануне Безсонов также рассказал, что украинский военнослужащий, взятый в плен в состоянии алкогольного опьянения, подтвердил данные об агрессивных планах Киева в Донбассе.