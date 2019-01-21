Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на давление со стороны руководства

Руководство компании «Аэрофлот» оказывает давление на сотрудников, в том числе выбирая направления полетов для бортпроводников и летного состава, определяя размер премий, а также лишая возможности бесплатного перелета в любую точку мира, пишут российские СМИ со ссылкой на сотрудника авиакомпании.

«Инструменты давления разные – это и направления полетов для бортпроводников и летного состава, и премии, и еще один – это лишение возможности халявных перелетов в любую точку мира, которой обладают сотрудники компании и члены семей», – рассказал «Ридусу» представитель авиакомпании, пожелавший не раскрывать своего имени в страхе перед возможным увольнением.

Ранее в понедельник 148 сотрудников «Аэрофлота» подписали жалобу в прокуратуру на блогера Александра Соколовского, опубликовавшего в Instagram пост с критикой авиакомпании. Соколовский заявлял, что «Аэрофлот» аннулировал ему бонусную карту за плохой отзыв о компании.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о череде недавних скандалов, в центре которых оказался «Аэрофлот».