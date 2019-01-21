Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на блогера Соколовского в прокуратуру

Работники департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота» направили на имя прокурора Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дениса Кочетыгова жалобу в адрес блогера Александра Соколовского.

В письме говорится, что сотрудники авиакомпании обнаружили в социальной сети Instagram и в интернете публикации и фотографии, сделанные Соколовским, сопровождающиеся нецензурными оскорблениями в адрес «Аэрофлота» и тех, кто работает в компании, передает РИА «Новости».

«Рассматриваем указанное как оскорбление, нанесенное каждому работнику (диспетчеру) по наземному обслуживанию пассажиров ПАО «Аэрофлот», – говорится в письме. Авторы обращения подчеркивают, что на снимках изображены работники в узнаваемой для неограниченного круга лиц форме, которую носят только диспетчеры ПАО «Аэрофлот».

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», – сказано в обращении.

Сотрудники авиакомпании попросили проверить действия Соколовского и привлечь его к административной ответственности.

Ранее блогер Александр Соколовский заявлял, что «Аэрофлот» аннулировал ему бонусную карту за плохой отзыв о компании.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ряде недавних скандалов, в центре которых оказался «Аэрофлот».