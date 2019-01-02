Губернатор заявил об отсутствии связи взрыва в доме и возгорания «Газели»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что обрушение подъезда из-за взрыва газа в жилом доме и возгорание «Газели» в Магнитогорске не связаны между собой.

«Дождитесь комментария (следственных органов) и не распространяйте слухи, пожалуйста… Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят (связанными между собой), а вообще все по-другому. Традиционно все по-другому», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что при возгорании автомобиля «Газель», в котором находились два газовых баллона, погибли три человека. Причиной названа неисправность газового оборудования.

Позже СМИ заявили, что взрыв в многоэтажном здании и пожар в маршрутке якобы были связаны. Утверждалось, что в маршрутке были «трое террористов», пытавшиеся отстреливаться, а взрыв в доме якобы был терактом.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил, кто и зачем распространяет фейки о Магнитогорске.

При взрыве газа в доме в Магнитогорске погиб 21 человек, судьба еще около 20 человек неизвестна.