Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло втрое

Жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике стали не менее 66 человек, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

«Итог случившегося, который мы на данный момент имеем в Тлауэлильпане, – 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах», – цитирует ТАСС пост Файяда в Twitter.

Ранее в субботу произошел взрыв на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго. Сообщалось о 20 погибших.