В Мексике произошел пожар на втором участке трубопровода с горючим

В мексиканском штате Керетаро произошел пожар на участке трубопровода с горючим на месте нелегальной врезки, сообщила государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex.

В компании уточнили, что пожар произошел в необитаемом районе Сан-Хуан-дель-Рио, в штате Керетаро, угрозы для населения нет, передает ТАСС.

В нефтегазовой компании также сообщили, что пожарные расчеты пока не могут справиться с пожаром в мексиканском штате Идальго, где при взрыве на трубопроводе с горючим погибли не менее 20 человек. По последним данным, в Идальго число пострадавших достигло 71 человек.

«На месте [происшествия] находятся две машины с установками пенного пожаротушения, специально подготовленные сотрудники компании и генеральный директор Октавио Ромеро», – сообщили в Pemex.

В связи с трагедией в Мексике начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.

По официальным данным, в 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тыс. нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, ежегодные потери компании от хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более 3 млрд долларов).