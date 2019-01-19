США собрались ограничить работу «вражеских» операторов связи

Администрация Дональда Трампа планирует существенно ограничить деятельность на территории Соединенных Штатов телекоммуникационных компаний, контролируемых странами – соперниками США, сообщает Bloomberg.

По данным источников, вашингтонская администрация готовит исполнительный указ, который наделяет министерство торговли США большими полномочия по контролю над совершением сделок компаниями, которые каким-либо образом связаны со странами – соперниками Вашингтона, включая Китай, передает ТАСС.

Документ, который может быть представлен Дональду Трампу уже в феврале, не предусматривает полного запрета на ведение китайскими телекоммуникационными компаниями бизнеса в США, сообщили источники.

По их сведениям, в указе также не упомянуты такие китайские компании, как Huawei и ZTE, которых Вашингтон обвинял в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

Тем не менее, документ грозит существенными ограничениями для тех китайских компаний в телекоммуникационной сфере, которые связаны с властями КНР и ведут бизнес в США.

Источники утверждают, что при подготовке указа администрация США якобы руководствуется исключительно соображениями национальной безопасности, а не экономическими причинами.

При этом подготовка указа происходит на фоне обострившихся торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, а также взаимного введения импортных пошлин.

Накануне топ-менеджер альянса Mobile China Alliance Ван Яньхуэй обвинил США в использовании нерыночных механизмов против технологических компаний Китая.

Напомним, в августе прошлого года американским госучреждениям запретили использовать оборудование китайских компаний ZTE и Huawei под предлогом угрозы национальной безопасности США.