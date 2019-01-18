Глава «Почты России» объяснил происхождение дорогой квартиры

Глава «Почты России» Николай Подгузов рассказал, что стоимость его квартиры по договору купли продажи составляет менее 100 млн рублей, из которых 75% пришлось взять в ипотеку, а остальное – результат собственных сбережений и средств от продажи принадлежавших семье двух квартир.

По его словам, его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в соответствующие декларации, передает ТАСС.

«Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», – сказал Подгузов.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером», – сказал глава «Почты России», комментируя утверждения некоторых СМИ о том, он якобы приобрел в Москве квартиру стоимостью 1 млрд рублей.

«Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», – подчеркнул Подгузов.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что справка о доходах гендиректора почтового оператора, которая направляется в Минкомсвязь, учитывает приобретение недвижимости.

Напомним, в июле прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу «Почты России» за то, что он не знает о реальных зарплатах почтальонов в регионах.