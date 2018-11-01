Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина попала в больницу во Франции после катания на лыжах.

«Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах», – цитирует «МК» сообщение Арбениной в Instagram.

Она не стала рассказывать, что именно произошло, отметив, что попала в больницу «из-за собственного безумия».

Сейчас запись удалена.

В ноябре Арбенина высказалась по поводу переименования петербургского аэропорта в честь мэра Анатолия Собчака и предложила свои варианты для названия воздушной гавани.