Арбенина прокомментировала идею назвать аэропорт в Петербурге именем Собчака

Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась по поводу переименования петербургского аэропорта в честь мэра Анатолия Собчака и предложила свои варианты для названия воздушной гавани.

«Назвать в Питере аэропорт имени Анатолия Собчака, это может одним людям нравится, другим нет. Он же политик, а к политикам все равно двойственное отношение. Но к региону это очень подходит», – сказала Арбенина в комментарии для НСН.

По мнению вокалистки, аэропорту все же стоит присвоить имя кого-нибудь из деятелей культуры «потому что, во всяком случае, классическая культура не претерпевает никаких оценок с течением времени».

Арбенина предложила назвать аэропорт в честь режиссера Андрея Тарковского или балерины Майи Плисецкой.

«Если бы назвали какой-нибудь аэропорт имени Майи Плисецкой, меня бы это устроило, потому что мне кажется, что это гениальная балерина. Это был единственный человек, у которого я взяла автограф», – сказала лидер группы «Ночные снайперы».

Напомним, в России реализуется проект «Великие имена России», в рамках которого предлагается выбрать имена людей для новых названий аэропортов страны.

Проект уже вызвал спор между музыкантом Юрием Шевчуком и писателем Захаром Прилепиным.