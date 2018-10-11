Прилепин поспорил с Шевчуком о принципах названия аэропортов

Писатель Захар Прилепин не согласился с мнением музыканта Юрия Шевчука о переименовании аэропортов - ранее рок-певец в интервью призвал не называть воздушные гавани в честь политиков и военачальников.

Прилепин привел в пример кинофильм «Долгая счастливая жизнь», в котором герои уступают место на трассе милицейским мотоциклам, груженым грузовикам и военным автомобилям.

«Тончайший мастер и уж точно не милитаристский (режиссер картины Геннадий) Шпаликов спокойно дает понять: если вещи более важные, строгие и суровые, чем отдых чудесных молодых людей. Эти вещи не требуют отлагательства», – написал Прилепин.

Ранее Юрий Шевчук высказался в интервью для НСН, что аэропортам необходимо присваивать имена людей, оставивших след в истории «благодаря добрым деяниям».

«Идея хорошая. Главное, мне кажется, выбирать среди людей, которые действительно какое-то благо принесли. Врачей, художников, пожарных, учителей – людей благородных профессий. А не военачальников и не политиков, потому что им и так чугуна стоит по стране столько, что уже не хватает на что-то другое. А именно людям гуманитарным, которые сеют добро. Я не против», – сказал музыкант, которого спросили о варианте имени для Пулково.

Переименование аэропортов 45 проходит в рамках проекта «Великие имена России».