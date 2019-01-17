В России пообещали следить за выводом войск США из Сирии

Россия будет внимательно следить за выполнением решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Это правильное решение со стороны администрации Соединенных Штатов Америки. Войска находятся в нарушение норм международного права», – цитирует Нарышкина РИА «Новости».

Он добавил, что проследит за тем, насколько быстро будет выполнено решение президента США.

Во вторник стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Россию планирует обговорить с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в свете вывода войск США из Сирии.

Напомним, в конце минувшего года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Однако уже в первых числах января глава Белого дома заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.