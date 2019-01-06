Трамп высказался о сроках вывода сил США из Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии; об этом он заявил в воскресенье в ходе выступления, которое транслировал телеканал Fox News.

«Мы выводим войска из Сирии, <...> я никогда не говорил, что мы сделаем это настолько быстро», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сроки вывода американских сил с сирийской территории зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) и обеспечения безопасности сил самообороны курдов.

В начале января Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии.