Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии

Вывод американских войск из Сирии начался, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Наши части выходят», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax

При этом Помпео напомнил, что глава американского государства Дональд Трамп считает необходимым «продолжать кампанию» против террористической организации «Исламское государство*».

США продолжат «гарантировать», что «делают что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке», заверил госсекретарь, добавив, что «кампания противодействия Ирану» также продолжается.

Кроме того, Вашингтон намерен не допустить, чтобы после выхода американских войск из Сирии, «турки перебили курдов».

Помпео не назвал сроки вывода войск.