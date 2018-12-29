Первые военнослужащие США покинули Сирию

США начали вывод военных из Сирии, первая группа перебралась из провинции Эль-Хасака в Ирак, сообщают СМИ.

Почти 50 военнослужащих оставили склад с оружием и боеприпасами и направились на бронемашинах и грузовиках в Ирак, сообщает турецкое агентство Anadolu, передает «Фонтанка».

Отмечается, что военнослужащие США занимали склад в 400 кв. м. в провинции Эль-Хасака на границе с Ираком.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.

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