Болтон сказал, от чего зависят сроки выхода США из Сирии

Сроки вывода американских сил с сирийской территории зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) и обеспечения безопасности сил самообороны курдов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Есть некоторые препятствия, которые мы хотим устранить, от которых зависит вывод (войск)», – заявил он журналистам в Иерусалиме.

«Конкретные сроки проистекают от политических решений, которые мы должны выполнить», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

В ходе пресс-конференции в Иерусалиме Болтон заявил, что США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с ИГ*, от возможных действий со стороны Турции.

«Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США», – отметил он.

В субботу Болтон прибыл в Израиль, чтобы обсудить с руководством страны общие приоритеты, а также вывод войск из Сирии. Сообщалось, что американская сторона пообещала поддерживать атаки Израиля по территории арабской республики.

Ранее Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии.