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Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.
«Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.