США пообещали поддержать атаки Израиля в Сирии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль, чтобы снять обеспокоенность в связи с уходом американских военных из Сирии.

В воскресенье, 6 января, Болтон встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высшим военно-политическим руководством страны, чтобы заверить их в том, что американцы «всячески поддержат» атаки Израиля против иранских целей на территории Сирии, сообщает MIGnews.com.

После этого Болтон планирует посетить Турцию.

Ранее сам Нетаньяху заявил, что уход американцев из Сирии не повлияет на израильскую решимость не допустить иранского укрепления в Сирии.

В конце декабря Израиль совершил очередной авианалет на Сирию, которая продолжался полтора часа и стал беспрецедентным по длительности.

Военный эксперт Сергей Денисенцев объяснил газете ВЗГЛЯД, почему российский «Панцирь» оказался эффективен против израильских крылатых ракет.