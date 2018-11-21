Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил авиаудары по Сирии

Атаку в районе Дамаска осуществили ВВС Израиля, заявил на условиях анонимности сотрудник сил безопасности Израиля.

По его словам, израильские самолеты поразили иранский склад и логистические цели, которые использовались для снабжения Хезболлы оружием. Также была уничтожена сирийская зенитная установка, которая вела огонь по самолетам Израиля.

Официально Израиль не подтверждает и не отрицает причастность к авианалету, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Израиль сообщал, что задействовал ПРО против зенитной ракеты из Сирии. Напомним, авианалет продолжался в течение полутора часов, став беспрецедентным по длительности.