Эксперт объяснил, почему «Панцирь» оказался эффективен против израильских крылатых ракет

«При некоторых условиях «Панцирь-С2» вполне может обнаружить и сбить любую ракету такого плана», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Он пояснил, каким образом сирийским ПВО удалось уничтожить крылатую израильскую ракету во время полуторачасового обстрела Дамаска.

Замглавы Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев считает, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2» мог сбить израильскую крылатую ракету «Далила» во время последнего обстрела Дамаска израильскими ВВС. Как подчеркнул эксперт, скорость «Далилы» дозвуковая, что могло стать главной причиной ее уничтожения.

«При некоторых условиях «Панцирь» вполне может обнаружить и сбить любую ракету такого плана», – пояснил эксперт.

Отметим, что крылатая ракета «Далила» в основном предназначена для борьбы с РЛС. Комплексы «Панцирь-С2» были приняты на вооружение в 2016 году и не передавались сирийской стороне. Согласно официальной информации, они прикрывают российскую военную базу в Хмеймиме.

Однако Денисенцев подчеркивает, что «Далила» может применяться не только для уничтожения РЛС, это доказывает последняя военная операция Израиля. Сам факт того, что сирийцам удалось сбить ракету, не означает, что они и дальше смогут эффективно противостоять таким налетам, считает военный эксперт.

«Технически их возможности все равно несопоставимы с Израилем. Сбить одну ракету – ничего принципиально не решает. Все равно у ВВС Израиля большое технологическое превосходство», – полагает Денисенцев.

«У израильтян есть практически неограниченные возможности для пополнения боезапасов. Они могут рассчитывать не только на собственный ВПК, но и на американские поставки, – напомнил эксперт. – У сирийцев же боекомплекты к системам ПВО довольно ограничены. То, что они сбили ракету, можно назвать успехом, но это ничего непринципиально не дает, они все равно остаются в уязвимом положении и с таким технологическим разрывом ничего потенциально сделать не смогут».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду сирийская пресса сообщила об атаках ВВС Израиля на западные пригороды Дамаска. В результате полуторачасового обстрела пострадали трое сирийских военных. При этом ПВО арабской республики успешно отразило атаку, сбив восемь израильских ракет.

Любопытную версию озвучил военный аналитик мальтийского происхождения Бабак Тагвей. Именно он первым заявил о том, что «Панцирь-С2» сбил именно «Далилу».