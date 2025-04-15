Демократы США представили законопроект об усилении санкций и поддержке Украины

Tекст: Денис Тельманов

Демократы в Палате представителей Конгресса США представили законопроект, который предполагает как ужесточение антироссийских санкций, так и усиление поддержки Украины, сообщает Reuters. Проект закона, разработанный старшим демократом комитета по иностранным делам Грегори Миксом, содержит положения о выделении средств на безопасность и восстановление Украины, а также жесткие санкции против России.



Агентство отмечает, что этот законопроект является частью политического давления на администрацию президента Дональда Трампа. Демократы, находящиеся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, стремятся усилить военную поддержку Киева. Несмотря на то, что принятие документа в нынешнем виде маловероятно, некоторые его положения могут быть включены в более широкий двухпартийный законопроект по Украине.

Ранее в апреле группа сенаторов США предложила другой законопроект, включающий первичные и вторичные санкции против России и ее торговых партнеров. Этот проект предлагал введение 500% пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ. Законопроект был инициирован сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Как сообщалось в марте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает санкции незаконными и ожидает их отмены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия не просит и не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений.

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Продление антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом, введенных ранее Джо Байденом, было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.