После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
ХАМАС согласился освободить израильского заложника и вернуть тела четырех погибших
ХАМАС выразил готовность отпустить заложника с гражданством США и передать тела четырех погибших
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить израильского военнослужащего Идана Александера, имеющего гражданство США, и передать тела четырех погибших пленных с двойным гражданством.
Это заявление последовало после получения предложения от посредников о возобновлении переговоров. ХАМАС заверил, что отнесся к предложению ответственно и позитивно, подчеркнув свое согласие на освобождение заложника и передачу тел. Движение также выразило полную готовность к возобновлению переговоров для достижения всеобъемлющей сделки по вопросам второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».
Ранее движение ХАМАС приступило к обсуждению второй фазы перемирия в Газе, включая обмен заложников на заключенных.
2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил движению ХАМАС серьезными последствиями за отказ принять предложение США по продлению перемирия и освобождению заложников.