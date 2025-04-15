Ева Бартлет обратилась к Путину с просьбой о гражданстве из-за угроз в Канаде

Tекст: Денис Тельманов

Ева Бартлет, журналистка из Канады, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство, сообщает РИА «Новости». Она отметила, что ей нравится проживать в России, изучать местную культуру и язык, а также что на Западе сейчас все очень нестабильно.



Бартлет заявила, что в Канаде она не чувствует себя в безопасности. Она рассказала, что сотрудники канадской службы безопасности CSIS задержали ее в аэропорту Торонто на несколько часов, утверждая, что не одобряют ее профессиональную деятельность и контакты с Россией. «На своей родине я больше не чувствую себя в безопасности», – подчеркнула журналистка.

Ева Бартлет известна своими репортажами из Сирии, сектора Газа и Донбасса. Она с 2021 года проживает в Подмосковье и продолжает освещать события на Украине для западной аудитории. По словам Бартлет, Западные медиа игнорируют события в Донбассе и пытаются дискредитировать ее из-за альтернативной точки зрения, которую она представляет.

Журналистка также поделилась планами купить дом в России, чтобы выращивать фрукты и овощи, и открыть приют для бездомных собак, продолжая свою работу по донесению российской точки зрения до мировой аудитории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский журналист Винченцо Лоруссо, освещающий события в Донбассе и Новороссии, получил вид на жительство в России и намерен стать ее гражданином.

Лев Зейбель, гражданин Германии, проживающий в Калужской области, получил российский паспорт после обращения к президенту с просьбой о содействии в получении гражданства.