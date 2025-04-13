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Стало известно о подготовке второго раунда переговоров Ирана и США
МИД ИРИ: Переговоры Ирана и США могут перенести из Омана на новую площадку
Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника, несмотря на возможное изменение места проведения, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Багаи подтвердил, что вопрос о месте проведения второго раунда переговоров между Ираном и США находится на стадии проработки. Багаи отметил, что Оман продолжит играть ключевую роль посредника между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры могут быть перенесены в другую страну, однако оманская сторона останется ответственна за организацию размещения делегаций и порядок обмена сообщениями, предает РИА «Новости».
В своей речи Багаи подчеркнул: «Мы обсуждаем, будут ли переговоры проходить в Омане или где-то еще, но оманская сторона все равно будет играть роль посредника. Где бы это ни было, Оман будет нести ответственность за организацию размещения делегаций и порядок обмена сообщениями. Важно то, что форма и формат переговоров будут продолжены в этом непрямом ключе при посредничестве Омана».
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Президент США Дональд Трамп может пойти на уступки для достижения сделки с Ираном по ядерной программе, если непрямые переговоры в Маскате завершатся успешно.